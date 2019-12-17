Yerli Malı Haftasının anlam ve önemi nedir? Nasıl ortaya çıktı?

Yerli Malı Haftası içerisinde bulunduğumuz bu günlerde okullarda haftanın önemine dair tiyatro, şiir okuma gibi etkinlikler düzenleniyor. Öğrenciler arasında yapılan etkinliklerde; yerli tüketim yapılması, tutumlu olunması ve bilinçli tüketimin önemi hakkında öğrencilerin farkındalık sağlanması amaçlanıyor. Peki nedir Yerli Malı Haftası nasıl her sene kutlanan bir hafta haline geldi?

YERLİ MALI HAFTASI NEDİR?



Asıl adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'dır. 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik sıkıntıyla beraber yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla ilan edilmiştir. Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplanmış ve bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararı alınmıştır. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bu yönde bir konuşma gerçekleştirip ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularının altını çizmiştir. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlanan hafta, 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilmiştir.

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?



12 Aralık ve 18 Aralık tarihleri arasında tüm okullarda kutlanır.



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