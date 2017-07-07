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YHT'nin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Pendik'te, Yüksek Hızlı Tren (YHT) raylarına çıkan şahıs, Ankara-İstanbul seferini yapan trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

YHT'nin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

İstanbul Pendik'te, Yüksek Hızlı Tren (YHT) raylarına çıkan şahıs, Ankara-İstanbul seferini yapan trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaynarca Mahallesi'ndeki Ankara Caddesi ile İbni Sina Caddesi arasındaki rayların bulunduğu alandan gelen ses üzerine makinist hızlı treni durdurdu.

Rayların üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden görevliler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde şahsın erkek olduğu ve öldüğü belirlendi.

Savcının ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sırasında yolcular tren içerisinde yaklaşık bir saat bekletildi.

Raylarda yapılan çalışmaların ardından yaklaşık bir saat gecikmeli olarak tren Pendik İstasyonu'na vardı.

Hayatını kaybeden şahsın kimlik bilgileri belirlenemezken, ceset otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler; #Pendik
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