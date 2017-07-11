Cazgırın salavatı, davul zurnanın güreş havaları, pehlivanlar ve sporseverler, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yine Er Meydanı'nı şenlendirecek.

Bu sene 14-16 Temmuz'da 656'ncısı düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde cazgırın salavatı, davul zurnanın güreş havaları, pehlivanlar ve sporseverler, yine Er Meydanı'nı şenlendirecek.



Centilmenlik, yiğitlik ve kültürel mirasın sergilendiği, yağın çayıra karıştığı efsanenin 656. randevusuna sayılı günler kaldı. "Yağlı güreşlerin olimpiyatı" olarak değerlendirilen, geleneğin bazı değişikliklere rağmen korunduğu Kırkpınar, pehlivanların güreşmek istediği er meydanlarının başında geliyor. İki binin üzerinde pehlivan, boylarında kürsüde yer almak için giydiği kispetiyle çayıra yine bir kültürün elçileri gibi çıkacak.



Minikten teşvike, tozkoparandan ayağa, desteden başaltına diğer boylarda güreşen her pehlivanın hayali, "çayırın yıldızları" olarak anılan baş boyunda güreşmek. Kırkpınar izleyicisinin en çok merak ettiği boy olan başpehlivanlık için bu yıl, 62 güreşçi yağlanacak.



656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde baş boyunda güreşecek ve başpehlivanlık için favori gösterilen isimler şunlar:



"Çayırın beyefendisi" Recep Kara



Bu yılki favori isimlerden biri, geçen yılın başpehlivanı Recep Kara... "Ordulu Recep, çayırın beyefendisi" olarak anılan Recep Kara, teknik ve fiziğini kullanarak konsantrasyonunu sağlayabilirse yine zirveyi zorlayacak isimlerden.



"Altın puan ustası" Mehmet Yeşil Yeşil



Atadan pehlivan Mehmet Yeşil Yeşil, Akyazı'da Hamza Köseoğlu ile yaptığı final güreşinde sakatlanması sonrası tedavi süreci geçirdi. Tedavisi tamamlanan Mehmet Yeşil Yeşil de Kırkpınar'da rakiplerini zorlayacağa benziyor.



"Uzun pehlivan" Ali Gürbüz



"Uzun pehlivan" Ali Gürbüz, yaşadığı sakatlık ve doping cezası nedeniyle bir süre ayrı kaldığı çayırlarda yeniden başarılı günlerine dönmek için yoğun çaba gösteriyor.



"Geri vitesi olmayan pehlivan" Orhan Okulu



Er meydanlarının "Geri vitesi olmayan pehlivanı" olarak anılan Antalya Kumlucalı Orhan Okulu, yine favori isimler arasında yer alıyor.



"Er Meydanı'nın kuzey yıldızı" Fatih Atlı



Ustası Bayram Ertan'ın teşvikiyle 15 yaşında Ladik Belediyespor'da güreşe başlayan Fatih Atlı, 2000'de ilk kez çıktığı Kırkpınar çayırında final güreşi yaptı. Fatih Atlı, sonraki yıllarda çeşitli boylardaki başarısıyla başpehlivanlığa kadar yükseldi.

2014'te Kırkpınar Başpehlivanı olan Samsunlu Fatih Atlı, 2015'te de çeyrek finale kadar yükselmeyi başardı, ancak rakibi Orhan Okulu ile kıran kırana yaptığı müsabakayı puanlama bölümünde kaybetti.



"Sarı fırtına" İsmail Balaban



Güreşe başladığı 2006'da kendisini "Sen küçüksün, kimi yenebilirsin ki" diye küçümseyenlere kısa sürede elde ettiği başarılarla cevap veren 'Sarı Fırtınıa" lakaplı İsmail Balaban'ın da Kırkpınar'da ismi öne çıkıyor.



"Peşrev ustası" Şaban Yılmaz



Er meydanlarında çektiği peşrevle bu konudaki ustalığını gösteren, tribünleri en çok coşturan güreşçilerin başında gelen 644. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Şaban Yılmaz da yine favoriler arasında.

Bu pehlivanların dışında Ekrem Yavuz, Hamza Köseoğlu, Osman Aynur, Serhat Balcı ve Serhat Gökmen de kürsünün en üst basamağı için öne çıkan isimler arasında bulunuyor.