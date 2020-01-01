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Yıkımı yapılan bina bitişikteki binanın üzerine devrildi

Siirt'te yıkımı yapılan bina bitişikteki binanın üzerine devrildi.

YURT 01.01.2020, 15:24
Yıkımı yapılan bina bitişikteki binanın üzerine devrildi

Alınan bilgiye göre, Siirt'te Bahçelievler Mahallesi Bankalar Caddesi'nde daha önce banka şubesi olarak hizmet veren bina için zamanla uğradığı tahribat nedeniyle yıkım kararı verildi.

Bina, yıkım çalışmaları sırasında bitişikteki binanın üzerine devrildi.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda bir iş yeri hasar gördü.

Bina sakinleri tahliye edildi, polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA
#siirt #Bina #Bahçelievler Mahallesi #bankalar caddesi
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