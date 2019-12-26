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Yılbaşı öncesi dev operasyon: 5 ton ele geçirildi

İstanbul'da 5 ton sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

YURT 26.12.2019, 11:01
Yılbaşı öncesi dev operasyon: 5 ton ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin yeni yılı fırsat bilerek büfe ve eğlence yerlerine sahte içki satma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstihbarat çalışmaları ve fiziki takibin ardından Fatih, Silivri, Gaziosmanpaşa ve Şişli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda H.K, U.K, N.G, M.U. ve D.K. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 5 ton sahte votka, viski ve rakı ile 2,5 milyon adet sahte bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.  

Kaynak: AA
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