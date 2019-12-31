Yılbaşı tatili kaç gün? Okullar tatil mi? 2020 yılı resmi tatiller

Öğrencilerin ve çalışanların yakından takip ettiği yılbaşı tatilinin, 31 Aralık'tan itibaren başlaması bekleniyordu. Fakat 31 Aralık 2019 tarihi tatil ilan edilmedi.

Çarşamba gününe denk gelen 1 Ocak, resmi tatil sayılıyor. Yarın tüm öğrencilere, kamu personellerine ve diğer bazı kurumlara yılbaşı tatili verilecek. Vatandaşlar, yeni yıla 1 gün tatil ile enerji depolayarak girecek.



2020 RESMİ TATİLLERİ

1 Ocak 2020 Yılbaşı: Çarşamba

23 Nisan 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe

1 Mayıs 2020 Emek ve Dayanışma Günü: Cuma

19 Mayıs 2020 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı

23 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı Arifesi: Cumartesi (Yarım Gün)

24-25-26 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı: Pazar, Pazartesi, Salı

15 Temmuz 2020 Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Çarşamba

30 Temmuz 2020 Kurban Bayramı Arifesi: Perşembe (Yarım Gün)

31 Temmuz- 1-2-3 Ağustos 2020 Kurban Bayramı: Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi

30 Ağustos 2020 Zafer Bayramı: Pazar

29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı: Perşembe

31 Aralık 2020 Yeni Yıl: Perşembe (Yarım Gün)

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