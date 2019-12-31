Yılbaşı tatili kaç gün? Okullar tatil mi? 2020 yılı resmi tatiller
Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık'ta resmi kurumlar açık mı? Yılbaşının ertesi günü resmi tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi? Yeni yıl tatili kaç gün? 1 Ocak yarım gün mü? 1 Ocak Salı günü tatil mi? 31 Aralık tatil mi? Yeni yıla sayılı günler kala "1 Ocak tatil mi?" "31 Aralık tatil mi?" soruları kullanıcıların internette en çok aradığı kelimeler arasında girdi. Peki yılbaşı tatili var mı? Yılbaşı tatili 4 gün olacak mı? 31 Aralık ve 1 Ocak tatil mi? 31 Aralık pazartesi günü yarım gün mü? 2020 yılı resmi tatiller ne zaman? İşte tüm detaylar...
Öğrencilerin ve çalışanların yakından takip ettiği yılbaşı tatilinin, 31 Aralık'tan itibaren başlaması bekleniyordu. Fakat 31 Aralık 2019 tarihi tatil ilan edilmedi.
Çarşamba gününe denk gelen 1 Ocak, resmi tatil sayılıyor. Yarın tüm öğrencilere, kamu personellerine ve diğer bazı kurumlara yılbaşı tatili verilecek. Vatandaşlar, yeni yıla 1 gün tatil ile enerji depolayarak girecek.
2020 RESMİ TATİLLERİ
1 Ocak 2020 Yılbaşı: Çarşamba
23 Nisan 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe
1 Mayıs 2020 Emek ve Dayanışma Günü: Cuma
19 Mayıs 2020 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı
23 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı Arifesi: Cumartesi (Yarım Gün)
24-25-26 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı: Pazar, Pazartesi, Salı
15 Temmuz 2020 Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Çarşamba
30 Temmuz 2020 Kurban Bayramı Arifesi: Perşembe (Yarım Gün)
31 Temmuz- 1-2-3 Ağustos 2020 Kurban Bayramı: Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi
30 Ağustos 2020 Zafer Bayramı: Pazar
29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı: Perşembe
31 Aralık 2020 Yeni Yıl: Perşembe (Yarım Gün)
ulusal.com.tr
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