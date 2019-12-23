Yılbaşında kar geliyor! Hangi illerde kar yağışı olacak? İstanbul'da hava nasıl olacak?

Yılbaşı ile özdeşleşmiş olan kar yağışının bu sene görülüp görülmeyeceği merak konusu oldu. Kayak merkezlerimizde bile mevsim normallerine göre ortalama kar yağışı olmayınca, kar ne zaman yağacak soruları vatandaşların aklını kurcalamaya başladı.

Meteorolojinin açıkladığı 27 Aralık tarihine kadar olan yurt geneli hava durumu tahminlerinde, kar yağışının doğu bölgelerinde görüleceği açıklandı. Ege ve Akdeniz'in kıyılarında güneş görülürken, Marmara Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yağmur yağışı görülürken Doğu Anadolu ve Marmara'nın alt kısımlarında kar yağışı görülecek.



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