Başbakan Yıldırım: Teşkilattan önemli bir talebim var...
Başbakan Yıldırım: Teşkilattan önemli bir talebim var...
Müthiş iddia: NASA, uzayda...
Müthiş iddia: NASA, uzayda...
CHP'ye
CHP'ye "Yürüyüşten vazgeç" çağrısı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Yıldırım, Erzincan Kemah ilçesinde komando bölüğünü ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Kemah ilçesinde 4 teröristi etkisiz hale getiren komando bölüğünü ziyaret etti. Yıldırım, bayram ziyareti için gittiği bölükte operasyonla ilgili bilgi aldı, askerlerin bayramını kutladı.

Yıldırım, Erzincan Kemah ilçesinde komando bölüğünü ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Erzincan'daki temasları sırasında Kemah ilçesi kırsalında 4 teröristi etkisiz hale getiren komando bölüğünü ziyaret etti.

Yıldırım, Kemah İlçe Jandarma Komutanlığı'nda 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan Yıldırım, askerlerin bayramını kutladı.

Kemah Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Varol Öztekin, ilçe kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin Yıldırım'a bilgi verdi. 

Komutan ve askerlerini tebrik eden Yıldırım, terörle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.

Başbakan Yıldırım, daha sonra operasyonu yapan komando timi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #binali yıldırım #Erzincan
banner863
Önceki Haber
Diyarbakır'da 6 yaşındaki kıza taciz iddiasının ardından polis inceleme başlattı
Sonraki Haber
5 ilde kaçak ilaç operasyonu: 17 kişi gözaltına alındı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.