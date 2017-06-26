Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Kemah ilçesinde 4 teröristi etkisiz hale getiren komando bölüğünü ziyaret etti. Yıldırım, bayram ziyareti için gittiği bölükte operasyonla ilgili bilgi aldı, askerlerin bayramını kutladı.

Başbakan Yıldırım, Erzincan'daki temasları sırasında Kemah ilçesi kırsalında 4 teröristi etkisiz hale getiren komando bölüğünü ziyaret etti.



Yıldırım, Kemah İlçe Jandarma Komutanlığı'nda 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan Yıldırım, askerlerin bayramını kutladı.



Kemah Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Varol Öztekin, ilçe kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin Yıldırım'a bilgi verdi.



Komutan ve askerlerini tebrik eden Yıldırım, terörle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.



Başbakan Yıldırım, daha sonra operasyonu yapan komando timi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.





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