Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Mercedes-Benz Türk’ün 2004 yılında hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız' projesi kapsamında desteklenen öğrencilerden bir grup İstanbul’da bir araya geldi. Kesintisiz olarak 13 yıldır devam eden proje kapsamında bugün 56 ilde, 200’ü üniversite olmak üzere, toplam 1200 kız öğrenciye eğitim bursu veriliyor.

ESKİ VE YENİ ÖĞRENCİLER BİR ARAYA GELDİ



Kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması amacıyla 2004 yılında hayata geçirilen “Her Kızımız Bir Yıldız projesi için Ortaköy Feriye Lokantası’nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kırklareli, Sinop, Uşak, Burdur ve Mersin’den gelen kız öğrencilerin yanı sıra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel, Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün ve ÇYDD yöneticileri katıldı. Toplantıda bursiyer öğrenciler katılımcılara keman dinletisi sundu. Ayrıca ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ projesinin eski bursiyerlerinden olan ve mezun olduktan sonra Mercedes-Benz Türk’te istihdam edilen Yasemin Güngör ve Merve Kula da toplantıda, projenin hayatlarına ve iş yaşamlarına katkılarını anlattı.



PROF. DR. ÇELİKEL: KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ EN ÖNEMLİ BAKIŞ AÇIMIZ



Toplantıda konuşan ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel “Kadınların güçlenmesini istiyoruz. Fırsat eşitliğinden yararlanamayan kız çocuklarının, kadınların eşit çizgiye gelmelerini istiyoruz. Kadın erkek eşitliğine inanıyoruz. Eşitlik en önemli bakış açımız. Bunun iki temel şartı var: birincisi iyi bir eğitim almak, ikincisi ücretli bir işte çalışmak” dedi.



“KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNİ TARTIŞIYORUZ AMA BİR GÜN GELECEK TARTIŞMAYACAĞIZ”



Toplum kalkınmasında kadınların çok büyük rolü olduğunun altını çizen Çelikel, “Bir kız çocuğunun eğitilmesi iki ailenin eğitilmesi demek. Bu çerçeveden baktığımızda kız çocuklarına verdiğimiz destek, onların toplumda bir yere gelmelerini sağlama amacını taşıyor. Her şeyi yetiştiren kadınlar, evi ayakta tutan, ülkeyi ayakta tutan kadınlar. Kadın erkek eşitliğini tartışıyoruz ama bir gün gelecek tartışmayacağız” şeklinde konuştu. ‘Kardelenler, Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları’, ‘Baba beni okula gönder’, ‘Anadolu’da bir kızım var’ projeleri hep kızlar için yapıldı. Bu şekilde binlerce diploma almış kızımız var. Her yıl aşağı yukarı 14-15 bin öğrenciye burs veriyoruz” dedi.



SÜER SÜLÜN: KADIN ÇALIŞANLARIN İŞ HAYATINA AKTİF KATILIMINI ÖNEMSİYORUZ



“Her Kızımız Bir Yıldız” projesine 2004 yılında başladıklarını belirten Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün ise proje desteği ile eğitimini tamamlayan kızların, bugün Mercedes-Benz Türk’te mavi yakalı kadın çalışan sayısının %10’unu oluşturduğunu söyledi. Sülün, “200 öğrenci ile başladık bugün toplam 4 bin 500 öğrenciye burs verdik. Şu anda bin 200 öğrencimiz var. Önce mesleki liselerle başladık, sonra üniversiteye genişlettik. İnşallah daha iyi olacak. Kadın çalışanların iş hayatına aktif katılımını destekliyoruz, çok önemsiyoruz. Ülkenin geleceği için çok önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.



“BURS SAYESİNDE KEMANIMI ALABİLDİM"



Bolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümü öğrencisi olan ve katılımcılara keman dinletisi sunan Tuğçe Coşanar , “Burs sayesinde kemanımı alabildim. Konservatuar okumak istiyorum. Orkestra şefi olmak istiyorumö dedi. Kırklareli Lüleburgaz TEK Güzel Sanatlar Lisesi, Resim bölümü öğrencisi Suzan Çırak ise proje sayesinde liseyi iyi bir derece ile bitirdiğini söyledi. Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adalet Bölümü öğrencisi Fatma Betül Akbulut ise “Okul hayatımda kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılayabildim. Öğretmenlerim sayesinde özgüvenim arttı. Hukuk okuma istiyorum” dedi.



56 İLDEN 1200 KIZ ÖĞRENCİYE BURS VERİLİYOR



İlk dönemde motor, elektrik/elektronik, torna/tesviye, makina ressamlığı ve bilgisayar branşlarında mesleki eğitime öncelik verilen “Her Kızımız Bir Yıldızö projesinde aradan geçen 13 yılda farklı bölümlerde de burs imkânı sağlandı. Mercedes-Benz Türk’ün yanı sıra yan sanayi firmaları, bayiler ve Mercedes-Benz Türk çalışanlarının da destek verdiği projede şu anda, liseli öğrencilere sağlanan bursların %68‘i teknik lise bursu, %13‘ü sanat, kalan kısmı ise sağlık ve diğer bölümlere verilen burslardan oluşuyor.



ÖZGEÇMİŞ BANKASI İLE İLETİŞİM SÜRDÜRÜLÜYOR



Bugüne kadar “Her Kızımız Bir Yıldız” projesinin desteği ile eğitimini tamamlayan 21 Yıldız Kız’a Mercedes-Benz Türk bünyesinde iş imkânı sağlandı. Yıldız Kızlar’ın 13‘ü Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, 8’i ise Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda görev yapıyor. Yıldız Kızlar’a Mercedes-Benz Türk ve bayilerinde staj ve iş imkânı sağlayabilmek amacıyla Proje kapsamında 2016 yılında bir özgeçmiş bankası kuruldu. Bu platform aracılığıyla Mercedes-Benz Türk ve bayileri, uygun iş pozisyonlarında istihdam edilmek üzere bankada özgeçmişleri bulunan bursiyerlere ulaşıyor. Özgeçmiş bankası ile bursiyerlerle mezuniyetlerinden sonra da iletişimde kalınarak süreklilik sağlanmış oluyor.

“Her Kızımız Bir Yıldız” projesi 2006 yılında Platin Dergisi’nin “En İyi Sosyal Sorumluluk Kategorisindeö Zirvedekiler Ödülü’nü, 2007 yılında Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) “Eğitim Kategorisindeö En İyi Sosyal Sorumluluk Altın Pusula Ödülü’nü, 2010 yılında ise Otomotiv Distrübütörleri Derneği (ODD) “ODD Satış İletişim Kategorisindeö 2010 Gladyatörleri Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü’nü kazandı.