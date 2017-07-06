İSTİKLAL Caddesi'nde kaldığı otelde ölü bulunan Faslı kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis 4 gün önce otele kadınla birlikte yerleşen Iraklı'yı arıyor.

Olay, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir otelde meydana geldi. El Bouzekkaouı Ghızlame (32), 4 gün önce Iraklı bir adam ve yanlarında bulunan 8-10 yaşlarındaki çocukla otele yerleşti. Iraklı kişi ile çocuk ertesi gün otelden ayrıldı. Bugün öğle saatlerinde de odadan gelen kötü kokular üzerine içeri giren görevliler Ghızlame'yi ölü buldu.

6 SAAT SÜRDÜ



İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Savcı ve polisin olay yerindeki çalışması yaklaşık 6 saat sürdü. Çalışmalar sonrasında Faslı kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. El Bouzekkaouı Ghızlame'nin cansız bedeni Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının üç valizi ve şahsi eşyaları da otelden alınarak Taksim Polis Merkezi'ne teslim edildi. Polis cinayet şüphelisi Iraklı'yı yakalamak için çalışma başlattı.