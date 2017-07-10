Alçak saldırı! İşte olay yerinden görüntüler
Alçak saldırı! İşte olay yerinden görüntüler
Bugün, İstanbul...
Bugün, İstanbul...
Bakanlık böyle duyurdu
Bakanlık böyle duyurdu
Mitinge kaç kişinin katıldığı açıklandı
Mitinge kaç kişinin katıldığı açıklandı

Yine kavrulacağız! O güne dikkat!

Yüksek sıcaklar hafta boyunca etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürülüğü, 3 ila 7 derece artan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalmamaları uyarısında bulundu. Hafta boyunca sürecek sıcak havanın özellikle çarşamba günü İstanbul'da etkisini artırması bekleniyor.

Yine kavrulacağız! O güne dikkat!

Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA, 35
Az bulutlu ve açık

EDİRNE, 37
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL, 31
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ, 34
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 32
Az bulutlu ve açık

İZMİR, 37
Az bulutlu ve açık

MANİSA, 39
Az bulutlu ve açık

MUĞLA, 37
Az bulutlu ve açık



AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 36
Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 36
Az bulutlu ve açık

HATAY, 33
Az bulutlu ve açık

ISPARTA, 34
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 33
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI, 33
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 32
Az bulutlu ve açık

SİVAS, 29
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN, 31
Az bulutlu ve açık

BOLU, 29
Az bulutlu ve açık

DÜZCE, 32
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK, 27
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı az bulutlu, Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 32
Az bulutlu

ARTVİN, 23
Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN, 26
Az bulutlu

TRABZON, 25
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 37
Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 30
Parçalı ve az bulutlu

KARS, 29
Parçalı ve az bulutlu

ŞIRNAK, 35
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN, 40
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR, 40
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 39
Az bulutlu ve açık

SİİRT, 38
Az bulutlu ve açık

Etiketler; #Hava durumu #meteoroloji #ankara hava durumu #istanbul hava durumu #bursa hava durumu #izmir hava durumu #antalya hava durumu #sıcaklık
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
HDP Siirt İl Başkanı gözaltına alındı
Sonraki Haber
Kadın milliler madalya istiyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.