Yüksek sıcaklar hafta boyunca etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürülüğü, 3 ila 7 derece artan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalmamaları uyarısında bulundu. Hafta boyunca sürecek sıcak havanın özellikle çarşamba günü İstanbul'da etkisini artırması bekleniyor.

Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA, 35

Az bulutlu ve açık



EDİRNE, 37

Az bulutlu ve açık



İSTANBUL, 31

Az bulutlu ve açık



KIRKLARELİ, 34

Az bulutlu ve açık



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR, 32

Az bulutlu ve açık



İZMİR, 37

Az bulutlu ve açık



MANİSA, 39

Az bulutlu ve açık



MUĞLA, 37

Az bulutlu ve açık







AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA, 36

Az bulutlu ve açık



ANTALYA, 36

Az bulutlu ve açık



HATAY, 33

Az bulutlu ve açık



ISPARTA, 34

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA, 33

Az bulutlu ve açık



ÇANKIRI, 33

Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR, 32

Az bulutlu ve açık



SİVAS, 29

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BARTIN, 31

Az bulutlu ve açık



BOLU, 29

Az bulutlu ve açık



DÜZCE, 32

Az bulutlu ve açık



ZONGULDAK, 27

Az bulutlu ve açık



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı az bulutlu, Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA, 32

Az bulutlu



ARTVİN, 23

Parçalı yer yer çok bulutlu



SAMSUN, 26

Az bulutlu



TRABZON, 25

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ, 37

Az bulutlu ve açık



ERZURUM, 30

Parçalı ve az bulutlu



KARS, 29

Parçalı ve az bulutlu



ŞIRNAK, 35

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BATMAN, 40

Az bulutlu ve açık



DİYARBAKIR, 40

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP, 39

Az bulutlu ve açık



SİİRT, 38

Az bulutlu ve açık