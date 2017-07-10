Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA, 35
Az bulutlu ve açık
EDİRNE, 37
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL, 31
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ, 34
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 32
Az bulutlu ve açık
İZMİR, 37
Az bulutlu ve açık
MANİSA, 39
Az bulutlu ve açık
MUĞLA, 37
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 36
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 36
Az bulutlu ve açık
HATAY, 33
Az bulutlu ve açık
ISPARTA, 34
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 33
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI, 33
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR, 32
Az bulutlu ve açık
SİVAS, 29
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN, 31
Az bulutlu ve açık
BOLU, 29
Az bulutlu ve açık
DÜZCE, 32
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK, 27
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı az bulutlu, Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 32
Az bulutlu
ARTVİN, 23
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN, 26
Az bulutlu
TRABZON, 25
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 37
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 30
Parçalı ve az bulutlu
KARS, 29
Parçalı ve az bulutlu
ŞIRNAK, 35
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN, 40
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR, 40
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 39
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 38
Az bulutlu ve açık
Yüksek sıcaklar hafta boyunca etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürülüğü, 3 ila 7 derece artan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalmamaları uyarısında bulundu.
Hafta boyunca sürecek sıcak havanın özellikle çarşamba günü İstanbul'da etkisini artırması bekleniyor.
Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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