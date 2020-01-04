Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Yurdun doğu kesimlerini etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı felç etti. Sivas'ta 251 köye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarını açmaya çalışıyor. Sivas-Malatya karayolunda 750 rakımlı Yağdonduran geçidinde ise zaman zaman etkisini artıran tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Van, Bitlis ve Muş'ta da 130 yerleşim birimine ulaşılamıyor. Muş'ta 75 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu Üçevler köyünde besiciler hayvanlarını kar örtüsü üzerinde besliyor.

Muş-Bitlis karayolunun 45'inci kilometresinde yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü, araçlar kar altında kaldı.

Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir merkezi beyaza büründü. Kentte güzel görüntüler oluştu.

Termometrenin sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü kentte hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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