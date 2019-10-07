YÖK, üniversitede taciz iddiasını Disiplin Kurulunda görüşecek

YÖK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, üniversiteden iletilen dosya bu hafta perşembe yapılması planlanan YÖK Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında ele alınacak.



Yüksek Disiplin Kurulu, öğretim görevlisiyle ilgili cinsel taciz iddialarını değerlendirmeye alacak ve Rektörlüğün teklif ettiği "kamu görevinden çıkarma" cezasının uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek.



Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünce, cinsel taciz iddialarıyla ilgili şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, konuya ilişkin disiplin soruşturması açılmıştı.