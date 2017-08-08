İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Anamur İlçesi'nde Mersin-Antalya karayolu üzerinde yapılan yol kontrolde durdurulan yolcu otobüsünde, üzerinde kimlik bulunmayan yolcunun hareketlerinden ve verdiği bilgilerden şüphelendi.
Kimliğini ibraz edemeyen şüphelinin aranan şahıs olabileceği değerlendirilerek parmak izi alındı. Şüphelinin 14 ayrı suçtan 2010 yılından itibaren yakalama kararı ile aranan S.B. olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan S.B. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Anamur T Tipi Cezaevine teslim edildi.
Mersin'in Anamur İlçesi'nde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri 14 ayrı suçtan 7 yıldır aranan S.B.'yi yakaladı.
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