Kurban bayramının 10 gün olmasıyla birlikte, birçok vatandaş yola çıkacak.
Uzun saatler boyunca araç kullanacak sürücüleri yollarda birçok tehlike bekliyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü, iyileştirme çalışmaları süren 100 kaza kara noktasına karşı sürücüleri uyarıyor.
Uzmanlara göre, 3 trafik kazasından biri aşırı hızdan kaynaklanıyor.
Bu nedenle sürücüler, araçin kullanırken hız limitini aşmamaları gerekiyor.
Yetkililer, yola çıkmadan önce aracın kontrollerinin yapılması ve araç kullanırken uykusuz kalan sürücülerin mola vermesi gerektiğini vurguluyor.
Haber: Sinem Hançerigüzel
ulusal.com.tr
Hemen otoyollara dönelim çünkü bayram trafiği başladı. Uzmanlar, özellikle uzun süre araç kullanacak sürücülerden emniyet kemeri takmalarını ve yola uykusuz çıkmamalarını istedi
Kurban bayramının 10 gün olmasıyla birlikte, birçok vatandaş yola çıkacak.
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