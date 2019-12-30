banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 4'ü ağır 22 kişi yaralandı.

YURT 30.12.2019, 09:44
Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, Gürcistan'ın Başkenti Tiflis'ten İstanbul'a giden M.B. (51) yönetimindeki 61 S 1418 plakalı yolcu otobüsü, Samsun İstanbul kara yolu Çörekçiler mevkisinde K.A'nın (33) kullandığı tekstil malzemesi yüklü 33 VFR 84 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otobüste bulunan çoğu Gürcistan uyruklu 31 yolcudan 22'si yaralandı.

112 Acil Servisi ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan tekstil ürünleri ise ekipler tarafından kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA
#Çankırı #yaralı #kaza #yolcu otobüsü #tır #ak karadeniz
Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P