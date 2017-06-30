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Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil ikiye bölündü

Gömeç ilçesinde, Çanakkale-İzmir karayolundaki kazada otomobilde bulunan iki kişi öldü

Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil ikiye bölündü

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir yolcu otobüsüyle çarpışarak ikiye bölünen otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 10 KS 803 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir karayolunun Kozak Çatısı mevkisinde Çanakkale yönüne giden Günay Ş. yönetimindeki 35 PK 362 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Otomobil sürücüsünün kazadan hemen önce yasak olmasına rağmen bölünmüş yolda U dönüşü yapmaya çalıştığı iddia edildi.

Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin motor kısmı otobüsün altında kalarak yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Kazada, otomobilde bulunan sürücü ile bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemelerin ardından cesetleri Burhaniye Devlet Hastanesi morguna gönderilen iki kişinin kimlik tespitiyle ilgili çalışma sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #yolcu otobüsü #trafik kazası #otomobil #gömeç #Balıkesir
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