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Yolcuya metrobüs çarptı

İstanbul Şirinevler durağında bir yolcuya metrobüs çarptı. Yaralanan ve vücudunda kırıklar olan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı

YURT 28.12.2019, 16:03
Yolcuya metrobüs çarptı

Şirinevler'de metrobüs kazası yaşandı.   

Olay, saat 13.45 sıralarında meydana geldi. 

Durakta bekleyen bir kadın yolcunun ayağı kayarak metrobüs yoluna düştü. kadına metrobüs çarptı. kaza nedeniyle metröbüs seferleri aksadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. yaralanan ve vücudunda kırıklar olan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Yaralının kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

ulusal.com.tr

#metrobüs kazası #istanbul şirinevler
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