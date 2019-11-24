Yöresel ve küresel ekmekler tanıtıldı

Sıcak sıcak, çıtır çıtır ekmekler… Başkentte görücüye çıktı yöresel ve küresel lezzetler.

Festival, 22 Kasım’da Çankaya Zübeyde Hanım Sosyal Tesisler binasında kapılarını meraklılarına açtı. Festival kapsamında, çeşitli ekmeklerin satışları ve etkinlikler yapıldı. Şefler, sunumlar yaparak ikramlarda bulundu.

Festivalde Kastamonu’dan Aksaray’a çok sayıda şehrin yöresel ekmekleri yerini aldı.

Mısır unu yapımı için mısır, taş değirmende iki taşın arasında öğütülüyor. Ve işte mısır unu bu hale geliyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen ekmekler festivalde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Şef Elvis Rito(Elvis Rito) Venezuela’nın Mısır ekmeği olan Arepa’yı anlattı.

Azerbaycan’ın standında da yöresel lezzetler sunuldu. Şef Mirmövsüm Dadaşov, tandır ekmeğini tanıttı.

Uluslararası Ekmek Festivali, 24 Kasım Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

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