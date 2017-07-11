Yörükler Burdur’da Yayla Şenliği’nde bir araya geldi. Aziziye Köyü’nde bu yıl 17’ncisi yapılan şenlikte yöresel oyunlar oynandı. Yurttaşlar yerel sanatçılar eşliğinde türkülerle dolu bir gün geçirdi.

Alıyla moruyla, sipsisi ve oyunlarıyla Burdurlu Yörükler, Aziziye Yaylası’nda buluştu. Şenlik çadırlarıyla dolup taşan yayladan, yöresel türküler yükseldi.



Bu yıl 17’incisi yapılan Yayla Şenliklerinde binlerce Yörük, kültürünü kendilerine has yaşattı.



Aziziye Köyü Elmaçukuru mevkiindeki şenliğe, kent protokolünün yanı sıra, çevre illerden de çok sayıda yurttaş katıldı.



Şenlikte, Aziziyeliler seyirlik orta oyununu sahneledi. Yurttaşlar, yöresel sanatçılar eşliğinde türküler söyledi.



Yurttaşlar yöresel oyunlarını da doyasıya oynadı.



Burdur Valisi Şerif Yılmaz, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.



Yörük İl Beyi Mehmet Cadıl da katılımcılara teşekkür etti.



Yayla Şenliği türküler eşliğinde geç saatlere kadar sürdü.





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