Muğla'nın Dalaman ilçesinde Yörük kültürünün yaşatıldığı düğünde davetliler gelin almaya geleneksel kıyafetler ile gitti

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Yörük kültürünün yaşatıldığı düğüne davetliler, 2 yılda özenle hazırlanan geleneksel kıyafetler ile katıldı.



Merkez Mahalle'de ikamet eden Emine Şahin, oğlu Ramazan Şahin'in düğünü için iki yıl boyunca komşularının da desteğiyle yaklaşık 250 yöresel kıyafet hazırladı.

Davetliler, imece usulüyle özenle dikilen kıyafetleri giyerek düğüne katıldı. Yörük geleneğine uygun olarak da davetliler, kına gecesi ve gelin almaya davul zurna eşliğinde traktörler ile gitti.

Davetlilerin düğünde geleneksel kıyafetler giymesi renkli görüntüler oluşturdu.

Anne Emine Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, eskiden günlük yaşamda ve özel günlerde giyilen Yörük kıyafetlerinin artık unutulmaya yüz tuttuğunu dile getirdi.

Yörük kültürünü yaşatmak için farklı bir düğün yaptıklarını belirten Şahin, "Yörük kıyafetleri özel günlerde giyiliyor. İki yıldan beri kendim kıyafetlerin orijinalliğini bozmadan dikiyorum. Arkadaşlar da yardım ediyorlar. Geçmişimizi canlandıracağız. İnşallah Dalaman'da bir ilk olacak." dedi.

Şahin, bu öneri karşısında gelini ve oğlunun çok sevindiğini dile getirerek, insanları mutlu etmeyi amaçladığını vurguladı.

Gelin Meltem Güven Şahin de kendilerine böyle bir düğün hazırladığı için Emine Şahin'e teşekkür ederek, renkli bir düğün olduğunu söyledi. Şahin, "Bugün çok mutluyum. Böyle güzel günde bana katkıda bulundukları için herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Damat Ramazan Şahin ise çok mutlu olduğunu, herkesin bu mutluluğu paylaştığını ifade etti.