Yozgat'ta DEAŞ operasyonu

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Yerköy ilçesinde, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen iki şüpheli tespit edildi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu zanlılar A.E (22) ve M.A. (24) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.