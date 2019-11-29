Yozgat'ta organik çiftlik
Onlarca sebze türünü yerli tohumlarla yetiştirip üretime geçti. Yozgat Boğazlıyan'da yaşayan Zehra Altıntaş organik bir çiftlik kurdu. Ulusal Kanal ekibine kapılarını açan Altınbaş, yerli üretiminin önemini anlattı.
YURT 29.11.2019, 21:28
Domastler, biberler, salatalıklar, kabaklar... Yerli tohumla ürettiği ürünlerden 2 buçuk dekarlık sera kurdu.
Yozgat'ta yaşayan Zehra Altıntaş, 25 yıldır organik tarım üzerinde çalıştı. Sonunda kendine ait bir alan kurdu.
Altıntaş, Boğazlıyan ilçesinde onlarca sebze türünü bir çatı altında birleştirip üretime başladı.
2 buçuk dekarlık alanda tarımın dışında hayvan çiftliği de bulunuyor.
Ulusal Kanal ekibine çiftliğin kapılarını açan Zehra Altıntaş, yerli üretim vurgusu yaparak Tarım ve Orman Bakanlığı'na seslendi.
ulusal.com.tr
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