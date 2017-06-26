Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.



Erdal Baran idaresindeki 34 LLE 53 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat-Ankara karayolu Terzili köyü yol ayrımında, Mühibe Yılmaz idaresindeki 06 BK 0596 plakalı otomobile arkadan çarptı.



Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Sema, Eran Murat, Eda, Miraç Umut, Hatun, Adem Yılmaz yaralandı.



Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Yerköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.