Yük gemisi İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu

Alınan bilgiye göre, Ukranya'nın Odessa limanından İstanbul'a gelen 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi.



Gemi İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı mevkisinde karaya oturdu.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.

İstanbul Valiliği, "Songa Irıdıum" adlı geminin İstanbul Boğazı'nda kıyıya çarpması sonucunda, herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığını, deniz ve çevre kirliliği oluşmadığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 19 kişilik mürettebat ile kılavuz kaptan eşliğinde boğazdan geçiş yapan Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisinin, saat 12.00'de makine arızası sinyali vererek, 12.13'te Rumeli Hisarı mevkisinde kıyıya çarptığı belirtildi.

Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kaza nedeniyle gemi mürettebatı veya kaza mahallinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yoktur. Römorkörler ile kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, şu an itibarıyla herhangi bir deniz ve çevre kirliliği söz konu değildir.

Söz konusu geminin arkasında boğaz geçişi yapan 3 geminin emniyetle boğazdan geçişi sağlanmış, 1 tanker emniyetle demirletilmiş, boğaz geçişi askıya alınmıştır.

Kıyıya çarpan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörlerince en kısa sürede İstanbul Limanı demir mevkisine alınacak."

İstanbul Valiliği'nden açıklama

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; Romanya uyruklu kaptan Gheorghita Pantelimon komutasında boğazı geçerken saat 12:13’te Rumeli Hisarı mevkiinde kıyıya çarpan 191,03 metre uzunluğundaki Liberya bandıralı ‘Songa Irıdıum’ adlı kuru yük gemisi, 13:30’da kurtarma römorkörleri yardımıyla demirini almış, emniyetle İstanbul Limanı Demir Mevkiine hareket etmiştir.

Boğazın saat 16:00’da trafiğe açılması planlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.