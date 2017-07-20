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Yük trenine terör saldırısı

OSMANİYE'nin Bahçe İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin raylara döşediği el yapımı patlayıcı uzaktan kumanda ile patlatıldı. Saldırıda ölen ve yaralanan olmadı.

Yük trenine terör saldırısı

İlçeye bağlı Taşoluk Köyü yakınlarındaki demiryolu hattında teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcı, Hatay'ın İskenderun İlçesi'nden Gaziantep yönüne giden krom madeni yüklü 31 vagonlu yük treninin Amanos Dağları'ndaki geçtiği saat 14.00'de, uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamanın etkisiyle rayların yanı sıra ilk vagonda hafif hasar oluştu. Saldırıda ölen ve yaralanan olmadı.

Tren seferlerinin durmasına neden olan saldırının ardından bölgede  operasyon başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #osmaniye #pkk #terör saldırısı
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