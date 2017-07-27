İZMİR’in Foça ilçesinde yasadışı yollardan Yunanistan’a geçmeye hazırlanan aralarında kadın ve çocukların da olduğu 64 mülteci yakalandı.

Bir istihbaratı değerlendiren Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Foça-Yenifoça Sahil Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde bulunan Acar Kamping civarında 41 yaşındaki Erol Kozak yönetimindeki 35 NCU 93 plakalı otobüsü durdurdu.



Otobüste yapılan aramada, yasadışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçme hazırlığında oldukları tespit edilen 61 Suriyeli, 1 Kongolu 1 Ugandalı, 1 Etiyopyalı olmak üzere aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 64 mülteci yakalandı.



Araç içinde ayrıca 32 adet can yeleği, 5 adet şamrel ve bunları şişirmede kullanılan 2 adet pompa bulundu.



Toplam 20 bin lira para cezası da kesilen Erol Kozak, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Foça Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolleri yapılan mülteciler ise, Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere İzmir’e gönderildi.

