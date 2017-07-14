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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar!

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde aralarında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan yüphelilerin de bulunduğu 2'si kadın, 2'si çocuk 12 kişi, tekneyle Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar!






Kaynak: DHA
Etiketler; #FETÖ/PYD üyesi #mugla/fethiye #yunanistan
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