Yunanistan'ın göçmenleri zorla geri gönderdi

Terörle örgütleri ile mücadele eden Türkiye bir yandan da kaçak göç ile mücadele ediyor.



Başta Avrupa olmak üzere Birleşmiş Milletlerin'de gündeminde olan göçmen krizi üzerinden Türkiye hedef alınıyor.



Çarpıtma haberlere karşı Türkiye terörle olduğu gibi göçe karşı da tetikte.



Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk karasularında göz açtırmıyor. Avrupa ülkelerinin sınırlarında ölüme terkettiği, şiddet uyguladığı göçmenlere kucak açmaya devam ediyor.



Türkiye'nin askıya aldığı geri kabul anlaşmasına rağmen Yunanistan, Meriç nehri üzerinden göçmenleri Türkiye'ye dönmeye zorluyor. Edirne'de bulunan 252 göçmen gibi.



Göçmenler Yunanistan güvenlik güçleri tarafından darp edildiklerini anlattı. Hudut birliklerinin ayakkabı ve cep telefonlarını alarak kendilerini Türkiye tarafına attıklarını iddia etti.



Yasadışı yollarla Türkiye'ye giren göçmenlerin Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçeceği ihbarını alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.



İstihbarat çalışmaları sonucu göçmenleri taşıyan minibüs tespit edildi. Jandarma ekipleri göçmenlerin yurt dışına çıkmadan önce geçici olarak barındığı "şok evi" olduğunu belirledi.



Hem minibüse hem de eve eş zanlı operasyon düzenledi. 82 göçmen ekiplerce yakalandı.





ulusal.com.tr