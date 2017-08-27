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Yurda gelen tatilcilerin geri dönüş çilesi başladı

Yaz tatilini geçirmek üzere yurda gelen tatilcilerin geri dönüş çilesi başladı. Yoğunluk nedeniyle Kapıkule'de kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Yurda gelen tatilcilerin geri dönüş çilesi başladı
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, Kapıkule'de 7 kilometrelik kuyruk oluştu. 

Yaz tatillerini anavatanda geçirip yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçiler, sınır kapılarında yoğunluğu arttırdı.

Kapıkule Sınır Kapısından çıkış yapmak isteyen araçlar, gümrük dışına taşıp çift şerit halinde 7 kilometre boyunca yola dizildi. 

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 5 günde Kapıkule'den 17 bin 106 araçla toplam 83 bin 258 kişi çıkış yaptı. 

Türkiye'den çıkış yapmak için saatlerce bekleyen gurbetçiler, kuyruklara tepki gösterdi.



ulusal.com.tr

 
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