Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, Kapıkule'de 7 kilometrelik kuyruk oluştu.
Yaz tatillerini anavatanda geçirip yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçiler, sınır kapılarında yoğunluğu arttırdı.
Kapıkule Sınır Kapısından çıkış yapmak isteyen araçlar, gümrük dışına taşıp çift şerit halinde 7 kilometre boyunca yola dizildi.
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 5 günde Kapıkule'den 17 bin 106 araçla toplam 83 bin 258 kişi çıkış yaptı.
Türkiye'den çıkış yapmak için saatlerce bekleyen gurbetçiler, kuyruklara tepki gösterdi.
ulusal.com.tr
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