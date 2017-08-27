Yaz tatilini geçirmek üzere yurda gelen tatilcilerin geri dönüş çilesi başladı. Yoğunluk nedeniyle Kapıkule'de kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, Kapıkule'de 7 kilometrelik kuyruk oluştu.Yaz tatillerini anavatanda geçirip yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçiler, sınır kapılarında yoğunluğu arttırdı.Kapıkule Sınır Kapısından çıkış yapmak isteyen araçlar, gümrük dışına taşıp çift şerit halinde 7 kilometre boyunca yola dizildi.Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 5 günde Kapıkule'den 17 bin 106 araçla toplam 83 bin 258 kişi çıkış yaptı.Türkiye'den çıkış yapmak için saatlerce bekleyen gurbetçiler, kuyruklara tepki gösterdi.