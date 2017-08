Antalya Havalimanı'ndan turistlerin çantasında kaçak yollardan yurda sokulmaya çalışılırken ele geçirilen ve Hayvan Hakları Federasyonu yetkililerine teslim edilen 8 İskoç kedisini sahiplenmek için 5 günde bin kişi başvurdu.

Antalya Havalimanı'ndan turistlerin çantasında yurda kaçak yollardan sokulmaya çalışılırken Gümrük Muhafaza ekipleri ele geçirilen 8 İskoç kedisini sahiplenmek isteyen çok sayıda kişi Hayvan Hakları Federasyonuna başvurdu.



HAYTAP Genel Başkan Yardımcısı Damla Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İskoç ırklarından "Scottish Fold" ve "Scottish Straight" cinsi 5,5 aylık yavru kedilerin gönüllü bir veterinerde bakımının sürdüğünü belirtti. Şahin, kedilerin sevimli hareketleriyle gören herkesi kendilerine hayran bıraktığını dile getirdi.



Kedilerin oldukça sağlıklı durumda olduğunu anlatan Şahin, Anadolu Ajansının haberinin ardından 5 gün içerisinde çok sayıda hayvanseverin kendilerine ulaşarak kedilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve sahiplenmek istediklerini vurguladı.



Bin kişi başvuruda bulundu



Vatandaşlara duyarlılığı dolayısıyla teşekkür eden Şahin, şunları söyledi:



"Bu kedileri ücretsiz sahiplendireceğimizi söylemiştik. Yaklaşık bin kişi telefon ve mail yoluyla kedileri sahiplenmek için bize başvuruda bulundu. Talep çok olunca başvuran kişilerin sokak hayvanlarının bulunduğu barınaklara yardımda bulunmaları halinde kedilerden birini kendilerine vereceğimizi söylemeye karar verdik. Kedileri isteyenlere bu durumu şart koşuyoruz. Bu kediler umarım barınaktaki hayvanlara da umut olacak."

Kedilerin ticari bir meta gibi görülmelerine karşı olduklarını kaydeden Şahin, "Keşke insanlarımız bu tür cins kedilere olduğu kadar sokakta yaşayan kedilere de ilgi gösterse, sahip çıksa. Sokaklarda yardıma muhtaç çok sayıda kedi var. Sokak hayvanları ile cins hayvanlar arasında bir fark yok. Hepsi bir can. Maalesef bu olayda cins hayvan tutkusunu bir kez daha yaşamış olduk. Engelli kediler için her gün sosyal medyada duyurular yapıyoruz ancak bu kadar ilgi hiçbir zaman gelmiyor. Bu durum çok acı ve üzüntü verici. " diye konuştu.



"Ödünç verme sözleşmesi imzalatacağız"



Kedileri HAYTAP tarafından hazırlanan "ödünç verme sözleşmesi" ile sahiplendireceklerini anlatan Şahin, "Bu sözleşme sayesinde kediyi sahiplenen kişi ikinci bir kişiye kediyi satamayacak. Ayrıca kısırlaştırma şartı da var. Damızlık olarak bu kediler kullanılamayacak. Bu kedilerin sahiplendiği kişi tarafından iyi bakılıp bakılmadığını da takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Antalya'da kedilerin yeni sahiplerine kavuşuncaya dek bakımını üstlenen HAYTAP Antalya gönüllülerinden veteriner hekim Emre Demir ise kedileri yeni sahiplerine teslim etmeye başladıklarını dile getirdi. Demir, haberin yayınlanmasının ardından telefonlarının hiç susmadığını belirterek, insanların aynı duyarlılığı sokak hayvanlarına da göstermesi gerektiğini dile getirdi.



Kedilerden 7'si havasızlık nedeniyle telef olmuştu



Antalya Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3,5 ay önce Ukrayna'dan Antalya Havalimanı'na gelen turistlerin, yanlarında getirdikleri el çantalarından şüphelenerek arama yapmıştı. Aramada, İskoç ırklarından "Scottish Fold" ve "Scottish Straight" cinsi 15 yavru kedi bulunmuş, 2 aylık olduğu tahmin edilen kedilerden 7'sinin havasızlık nedeniyle telef olduğu belirlenmişti.



Ukraynalı turistler "gümrük kaçakçılığı yapmak" suçlamasıyla ifadeleri alındıktan sonra cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakılmıştı. Antalya Gümrük Müdürlüğü ekiplerince el konulan 8 kedi ise Konyaaltı ilçesinde kliniği bulunan veteriner Mahmut Keskin'e yediemin olarak bırakılmıştı.

Yaklaşık 100 gün süreyle kedilerin bakımını üstlenen Keskin, kedileri Gümrük Müdürlüğünün talimatıyla Hayvan Hakları Federasyonunun (HAYTAP) Antalya gönüllülerinden veteriner hekim Emre Demir'e teslim edilmişti.



HAYTAP Genel Başkan Yardımcısı Damla Şahin de Türkiye'de ortalama 2 bin 500 liraya satılan kedileri ücretsiz sahiplendireceklerini söylemişti.