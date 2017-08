Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ellerini kullanabilmek için 31'inci kez ameliyat olan doğuştan kelebek hastası 15 yaşındaki Ünal Önder'in ameliyat sonrasında ilk sözleri, "Hedefime bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyorum" oldu.

Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'nde oturan Döne ve Mustafa Önder'in 2 çocuğundan büyüğü Ünal Önder, doğuştan kelebek hastası. Yenice Haruniye Ortaokulu'ndan bu yıl mezun olan Ünal Önder, bir yandan okuluna devam ederken diğer yandan Antalya, Osmaniye ve Adana'daki hastanelerde tedavi görmeye devam etti. 30 ameliyat geçiren ve bundan dolayı 'mucize çocuk' olarak anılan Ünal, her iki elini de kullanamıyor. Hastalığı ve engeline rağmen yaşam azmini hiç kaybetmeyen Ünal Önder, TEOG'a hazırlandı. Sınavda sadece 4 yanlış yaparak 492 puanla yüzde 1'lik dilim içinde yer alan Ünal, Osmaniye- Düziçi Fen Lisesi'ne girdi.



Ellerini kullanabilmek için 19 Temmuz'da 31'inci kez ameliyat olan mucize çocuk, yoğun bakımdan çıkarak normal servise alındı. Hedefi genetik mühendisliği olan ve Türkiye'deki yaklaşık 400 kelebek hastasından biri olan Ünal Önder'in ilk sözleri "Hedefime bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyorum" oldu. Kendisi için yeniden zor bir sürecin başladığını anlatan Ünal Önder, "İnsanın hedefi varsa tüm zorluklarla baş edebilir. Hayalim yazarak derslerimi yapmaktı. İnşallah tedavi sonunda her şey yolunda gider ve parmaklarımı kullanabilirim. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan hocamız da sıkı bakım ve fizik tedavi sonrasında ellerimi kullanabileceğimi söyledi. Kendisi de bu konuda umutlu. Bir hafta sonra taburcu olmayı umuyorum" diye konuştu.



PROF. DR. ÖMER ÖZKAN AMELİYATI YAPTI



Hastalığının bebekliğinde dudağındaki bir çizik sonrasında annesi tarafından fark edildiğini belirten Ünal Önder, "Bugüne kadar 30 kez ameliyat oldum. Ancak istenen başarı elde edilemedi. Sanatçı Fulden Uras'ın önderlik ettiği 'Hayaller Gerçek Olsa' derneğinin girişimiyle buraya geldim. Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ameliyatımı gerçekleştirdi. Ömer Hoca, 'Risk almak zorundayız' diyerek beni cesaretlendirdi. Ameliyattan sonra sağlığıma kavuşacağım günleri umutla bekliyorum" diye konuştu.



31'İNCİ PARMAK AYIRMA AMELİYATI



AÜ Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ise Ünal Önder'e 31'inci 'parmak ayırma ameliyatı' yaptıklarını kaydetti. Hastanın sağlık durumunun çok iyi olduğu anlatan Prof. Dr. Özkan, şunları söyledi:

"Ameliyat oldukça başarılı geçti. Bundan sonra sıkı bakım gerekiyor. Enfeksiyon ve tekrar yapışma risklerini ortadan kaldırmak için özel yara bakımının hassasiyetle yapılması gerekiyor. Daha önce yapılan ameliyatlardan da tecrübe kazanan aile, bakımı hassasiyetle yürütecek. Bu arada fizik tedavisi de yapılıyor. Her şey bu aşamada yolunda gidiyor."



KELEBEK HASTALIĞI



Kelebek hastalığı, (Epidermolozis bülloza) deride ve mukozada (ağız içi, genital bölge, anal bölge, göz, burun, nefes yolu, yemek borusu) gibi vücut bölgelerinde içi su dolu kabarcıklar (bül) oluşumu ile kendini gösteren bir hastalık.