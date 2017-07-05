Alınan istihbaratları değerlendiren polis, Van merkezli Ağrı, İstanbul, İzmir, Koceli, Bingöl, Adıyaman, Denizli ve Mardin illerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar yaptı. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.
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