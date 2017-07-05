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Yurt 9 ilde IŞID operasyonu: 25 gözaltı

VAN merkezli 9 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Yurt 9 ilde IŞID operasyonu: 25 gözaltı

Alınan istihbaratları değerlendiren polis, Van merkezli Ağrı, İstanbul, İzmir, Koceli, Bingöl, Adıyaman, Denizli ve Mardin illerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar yaptı. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ışid #25 GÖZALTI #operasyon
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