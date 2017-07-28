Tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının sınır kapılarından girişleri devam ederken, tatili biten vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı.

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının sınır kapılarından Türkiye'ye girişleri devam ederken, tatili bitenlerin de çıkışları sürüyor.



Vatandaşların geneli yurda giriş için Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih ediyor, bu nedenle zaman zaman sınır kapısında yoğunluk oluşuyor.



Kapıkule'deki 12 giriş peronunda pasaport ve gümrük işlemleri 24 saat devam ederken, "ön beyan" uygulamasını kullanan vatandaşlar ise kendileri için ayrılan 2 peronda işlemlerini 30 saniyede yaptırarak yurda giriş yapabiliyor.



Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının sınır kapılarından Türkiye'ye girişleri devam ederken, tatili bitenlerin de çıkışları sürüyor.



Vatandaşların geneli yurda giriş için Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih ediyor, bu nedenle zaman zaman sınır kapısında yoğunluk oluşuyor.

Kapıkule'deki 12 giriş peronunda pasaport ve gümrük işlemleri 24 saat devam ederken, "ön beyan" uygulamasını kullanan vatandaşlar ise kendileri için ayrılan 2 peronda işlemlerini 30 saniyede yaptırarak yurda giriş yapabiliyor.



Yurda girişte artış



Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, sezonun başladığı 29 Haziran'dan bu yana Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda 118 bin 342 araç ile 546 bin 960 yolcu girişi gerçekleşti.



Geçen yıl ise bu tarihler arasında 113 bin 806 araç ile 481 bin 654 yolcu girişi yapılırken, yolcu girişi sayısında 65 bin 306, araç sayısında ise 4 bin 536 artış gözlendi.