Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Muş ve Van çevreleri ile Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, zamanla Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA, 31

Parçalı ve az bulutlu



EDİRNE, 35

Parçalı, yer yer çok bulutlu



İSTANBUL, 28

Parçalı, yer yer çok bulutlu



KIRKLARELİ, 33

Parçalı, yer yer çok bulutlu



EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR, 25

Parçalı ve az bulutlu



AYDIN, 36

Az bulutlu ve açık



İZMİR, 33

Az bulutlu ve açık



MANİSA, 34

Az bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA, 30

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu



ANTALYA, 34

Parçalı ve az bulutlu



HATAY, 29

Parçalı bulutlu



MERSİN, 30

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA, 25

Parçalı, yer yer çok bulutlu



ÇANKIRI, 25

Parçalı, yer yer çok bulutlu



ESKİŞEHİR, 28

Parçalı, yer yer çok bulutlu



KONYA, 26

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU, 25

Parçalı, yer yer çok bulutlu



DÜZCE, 30

Parçalı bulutlu



KASTAMONU, 24

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK, 27

Parçalı, yer yer çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA, 26

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜMÜŞHANE, 23

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN, 26

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON, 24

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Muş ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AĞRI, 22

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ELAZIĞ, 30

Parçalı bulutlu



ERZURUM, 21

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS, 18

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR, 31

Parçalı ve az bulutlu



GAZİANTEP, 30

Parçalı ve az bulutlu



SİİRT, 29

Parçalı ve az bulutlu



ŞANLIURFA, 34

Az bulutlu ve açık