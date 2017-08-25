İzmir, Manisa, Aydın, Uşak ve Denizli'deki uygulamalarda araçlar denetlendi, 153 personelin katılımıyla insansız hava araçlarının kullanıldığı "Ortak Trafik Güvenliği Bilinci" çalışması yapıldı.

İzmir, Manisa, Aydın, Uşak ve Denizli'de jandarma ekipleri asayiş uygulaması gerçekleştirdi, araç denetimi yaptı.

İzmir'de jandarma ekiplerinin koordinasyonunda 48 noktada gerçekleştirilen uygulama kapsamında 7 bin 856 kişi Genel Bilgi Taraması'na (GBT) tabi tutuldu.

Toplam 610 personelin katıldığı çalışmada 3 bin 424 araç denetlendi, 35 araç trafikten men edildi, 87 sürücüye para cezası kesildi.

Umuma açık iş yerlerine yönelik denetimlerde ise 3 bin 388 iş yeri kontrol edildi, 4 iş yerinin kapatılması için tutanak hazırlandı.

Denetimlerde kokuya duyarlı narkotik köpekleri de yer aldı.



Manisa

Manisa'daki 23 noktada 153 personelin katılımıyla insansız hava araçlarının kullanıldığı "Ortak Trafik Güvenliği Bilinci" çalışması yapıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personelinin oluşturduğu "karma ekipler" denetim gerçekleştirdi.

Denetim sonucunda kontrolü yapılan 2 bin 251 araçtan 26'sı trafikten men edildi, 93 sürücüye 23 bin 883 lira para cezası uygulandı.

Hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.



Uşak

Uşak'ta İl Jandarma Komutanlığına bağlı 22 ekip 118 personel ile il genelinde trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Bayram trafiğine ilişkin sürücülere bilgilendirmede bulunan ekipler, hatalı sürücülere para cezası uyguladı.



Denizli

Denizli'de 200 personelle 20 ayrı noktada trafik ve asayiş uygulaması yapıldı.

Kent genelinde yapılan denetimlerde şehirler arası yollarda otobüsler durdurularak yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Bazı noktalardaki "şok" uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranan 13 kişi gözaltına alındı.

Denetime katılan ekipler sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı, evraklarında eksiklik bulunan sürücülere para cezası kesti.



Aydın

Aydın'da da il genelinde jandarma ve polis işbirliğinde 134 personelin katıldığı trafik denetimi yapıldı.

Çalışmada 2 bin 100 araç ve sürücüsü denetlendi, 40 araç trafikten men edildi.

Çeşitli suçlardan aranan 3 kişi de yakalandı.