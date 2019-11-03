Yurtta kar yağışı
Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde kış artık iyice yüzünü gösterdi. Erzurum'da termometreler gece eksi 11'i gördü, Rize'de karda mahsur kalan 23 kişi kurtarıldı, Van'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Hava sıcaklığı eksi derecelere düştü. Kar beklenenden erken geldi. Erzurum'da termotereler eksi 11'i gösterdi.
Kentin turizm noktalarından Palandöken Dağı'nda, kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluştu.
Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde çocuklar kar tapu oynadı, kardan adam yaptı.
Kar yağışı Ağrı, Iğdır, Ardahan, Kars, Muş Bitlis ve Tunceli'de hayatı olumsuz etkiledi.
Kars'ta sabah işe gitmeye çalışan vatandaşları hazırlıksız yakalandı kara. Sürücüler araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Tunceli'ye mevsimin ilk karı düştü Munzur Dağları'nın zirvesi beyaza büründü.
Türkiye'nin en yüksek rakımlı illerinden olan Ağrı'da, yüksek kesimlerde kar yağışı sürüyor.
Sabahın erken saatlerine etkisini artıran ve köylerde yer yer 10 santimetre kalınlığı bulan kar nedeniyle araçlar, evlerin çatıları ile ağaçlar karla kaplandı.
Sağanak yağış yerini artık kara bıraktı. Iğdır İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin müdahale için hazır beklemeye başladı.
Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof kara yolunu kullanacak olan sürücüler tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Van-Başkale kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde kar sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarına zincir takarak ilerleyebildi.
Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor. Rize'de yaylada mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldı.
Yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan kişilerin sağlık durumları iyi.
ulusal.com.tr
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P