Yurtta kar yağışı

Yurdu etkisi altına alan kar Nevşehir'de etkili oldu. Peribacalarında bu görüntüler oluştu.



Bölgeyi ziyarete giden turistler, kar yağışının devam ettiği alanlarda gezinti yaptı.



İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 2 bin 157 rakımlı Bozdağ Mahallesine mevsimin ilk karı düştü.



Bölgenin karla kaplanması kartpostal tadında görüntüler oluşturdu. İzmirliler kartopu oynamanın sevincini yaşadı.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ise hayatı zorlaştırıyor.



Kars'ta devam eden kar yağışı etkisini artırdı. Sarıkamış ilçe merkezinde kar kalınlığı 20, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 40 santimetreye ulaştı.



Kars-Erzurum kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.



İstanbul'da Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur etkili oldu.



İstanbul'da beklenen tablo değişmedi. Hasretle beklenen kar yine tutmadı.





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