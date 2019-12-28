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Yurtta kar yağışı

Yurdun birçok bölgesi beyaz örtüyle kaplandı. Doğu Anadolu'da hayatı zorlaştıran kar iç ve kıyı bölgelerde ise renkli görüntüler oluşturdu. Özellikle turistlik bölgelere yağan kar turistlerin ilgisini çekti.

YURT 28.12.2019, 15:13
Yurtta kar yağışı

Yurdu etkisi altına alan kar Nevşehir'de etkili oldu. Peribacalarında bu görüntüler oluştu. 

Bölgeyi ziyarete giden turistler, kar yağışının devam ettiği alanlarda gezinti yaptı.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 2 bin 157 rakımlı Bozdağ Mahallesine mevsimin ilk karı düştü.

Bölgenin karla kaplanması kartpostal tadında görüntüler oluşturdu. İzmirliler kartopu oynamanın sevincini yaşadı. 

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ise hayatı zorlaştırıyor.

Kars'ta devam eden kar yağışı  etkisini artırdı. Sarıkamış ilçe merkezinde kar kalınlığı 20, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 40 santimetreye ulaştı.

Kars-Erzurum kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur etkili oldu.

İstanbul'da beklenen tablo değişmedi. Hasretle beklenen kar yine tutmadı.



ulusal.com.tr

#doğu anadolu #kar
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kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
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