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Yurtta sahte içki operasyonu

Jandarma ekipleri de sahte içki operasyonuna dahil oldu. Yurt genelinde bu yıl yapılan operasyonlarda, 1 milyon 120 bin litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

YURT 28.12.2019, 18:43
Yurtta sahte içki operasyonu

Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor.

Yurt genelinde toplam bin 144 operasyon yapıldı.

Operasyonlarda, 1 milyon 120 bin litre sahte ve kaçak içki ile 2 milyon 971 bin 588 sahte bandrol ele geçirildi.

Bin 597 şüpheli de gözaltına alındı. Yaklaşık 87 milyon lira vergi kaybının da önüne geçildi.

Jandarma,sahte alkollü içecekten kaynaklı sağlık sorunu yaşamaması için son 1 ayda operasyon ve tedbirlerini artırdı. 

Bir ayda 254 zanlının gözaltına alındığı operasyonlarda, 183 bin litre sahte ve kaçak içki ile 2 milyon 512 bin 213 sahte bandrole el kondu.

ulusal.com.tr
 

#sahte içki
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