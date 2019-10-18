Yurttan Türk askerine mesaj

Balıkesir, Manisa, Muğla ve Adana'dan sınırötesindeki Mehmetciğe destek geldi.

Balıkesir Kuvayi Milliye Platformu "Birlikte Türkiye’yiz" yürüyüşü düzenledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şube Başkanı Haydar Filiz platform adına konuştu.

Yürüyüşe Vatan Partisi Edremit İlçe Örgütü de katıldı.

Etkinliğe katılan yaklaşık 8 bin kişi asker selamı verdi.

Bir diğer yürüyüş de Manisa'nın Demirci ilçesindeydi...

Demirci Çereşe Meydanı'ndan Mehter Marşı eşliğinde başlayan yürüyüşe, yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı.

Türk bayrakları ile ilerleyen korteje, Demirci Akıncıları Motosiklet Kulübü üyeleri de katıldı.

Atatürk anıtı önünde toplanan vatandaşlar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Adana'da Önce Vatan diyen Mühendisler Grubu ve Bodrum Belediye Başkanı Aras Barış da mehmetciğe destek mesajı verdi.

ulusal.com.tr