Kâğıthane Belediyesi ve Kent Konseyi Engelliler Meclisi işbirliği ile engellilere yönelik her yıl Şile'de düzenlenen yaz kampına turlar, engellilerin hayatına değer katmaya devam ediyor. Kağıthane Belediyesi tarafından engelliler için düzenlenen özel aktiviteler sayesinde konuşup sosyal hayata katılmaya başlayan 12 yaşındaki Otizm hastası Dursunİlikmen’in, doktorların ‘Konuşma ve yürüme ihtimali yok' demesine rağmen iyileşmek için gösterdiği gayret, engelli arkadaşlarına ilham oldu.

Zihinsel engelliler öğretmeni Ayşenur Özcan, engellilerin ve ailelerinin çeşitli aktivitelerle hayata tutunmasının önemini vurgulayarak, “Engelli ailelerinin kendilerini daha rahat hissetmeleri ve çocuklarının sosyalleşebilmesi için düzenleniyor. Engelli ailesi olmak kolay değil, onlar omuzlarında büyük bir yük taşıyor. Yüzmenin dil gelişime kadar çok büyük faydaları var. Bu aktiviteler maddi durumu olmayanlar için büyük fayda sağlıyor” şeklinde konuştu.



“DURSUN’UN KONUŞMASI ONUN İÇİN BÜYÜK BİR AŞAMA”



İlikmen’in gelişimine dair bilgi veren Özcan, “Dursun 6 yaşında konuşmaya başladı ve bu onun için büyük bir aşamaydı. Problemli davranışlar sergileyen bir çocuktu ama şimdi daha sosyal. Kendi isteklerini dile getirebilen bir çocuk haline geldi” ifadelerini kullandı.



“DOKTORLARIN UMUT VAAT ETMEDİĞİ OĞLUMU TOPLUMA KAZANDIRMAK İSTİYORUM”



Otizm hastası oğlu Dursun’un engelliler için özel olarak düzenlenen aktiviteler sayesinde büyük gelişim gösterdiğini belirten Neslihan İlikmen, şunları dile getirdi:



“Dursun’a 3.5 yaşında otizm teşhisi konuldu. Hiç konuşamayan bir çocuktu. 6 yaşında konuşmaya başladı. 6 yaşından sonraki aldığı eğitim onun hayatını çok farklı bir yere getirdi. Doktorların bana ‘Hiç konuşamaz ve yürüyemez’ dediği çocuk, şu anda normal bir çocuk gibi her şeyi yapabiliyor. Her şeyi bilsin ve öğrensin diye her yere götürüyorum, onu topluma kazandırmak istiyorum. Onun için her şeyi yapıyorum. Belediyenin bu ücretsiz imkânlarından yararlanıyoruz ve bundan çok mutluyuz. Belki etrafımızdaki durumu iyi olan insanlar için bunlar hiçbir şeydir ama bizim için çok büyük bir şey. Bizim gibi çocukları olan ailelerin toplumda bir yeri olduğunu hissettiriyorlar. Özgüvenimiz yerine geliyor. Bu çok iyi oluyor ve bizi mutlu ediyor.”



Denize gireceği ve yüzeceği için çok mutlu olduğunu kaydeden Dursunİlikmen, denizin tadını doyasıya çıkardı.



“YÜZMEK KASILMALARIMA ENGEL OLUYOR”



Denizde vakit geçirmekten dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirten bedensel engelli Kadir Vural, “Yüzdüm, denizde baya açıldım, yorulunca dinlenmek için denizden çıktım. Yüzmek benim kasılmalarımı engelliyor, rahat hissediyorum. Derimi bile sıkılaştırıyor ve derim yaşlanınca sarkmayacak. Yüzerken havada gibi oluyorum. Belediyeye bu tur için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



BİNDEN FAZLA ENGELLİ ŞİLE’DE DENİZE GİRECEK



Şile Kağıthane Sosyal Dinlenme Tesisleri Plajı’nda düzenlenen yaz kampında aileleriyle ve Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ile kahvaltı yapan engelliler, daha sonra denize girerek suda egzersiz yaptı. Yüzerken renkli görüntülere sahne olan engelliler, gün boyu güneşin ve suyun tadını çıkardı. 11 Temmuz’dan beri devam eden turlar kapsamında her gün 30 engelliyi ve aileleri kendilerine özel tahsis edilen otobüslerle Şile'deki yaz kampında ağırlayan Kağıthane Belediyesi, kampta engellilere ayrıca sabah kahvaltısı ve yemek ikramında da bulunuluyor. Engellilerin ve ailelerinin tamamen ücretsiz yararlandığı proje kapsamında toplam binden fazla engellinin Şile'de misafir edilmesi planlanıyor.