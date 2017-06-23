Taksim Meydanı'na çıkan yürüyen merdiven ile duvar arasına kolu sıkışan kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İstanbul Taksim Meydanı'na çıkan yürüyen merdiven ile duvar arasına kolu sıkışan kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, yer altındaki Taksim otobüs duraklarından yürüyen merdivenle meydana çıkan Dalyan Ateş (25), merdiven bandı ile duvar arasındaki boşluğa kolunu sıkıştırdı. Ateş'in acıyla bağırması sonucu merdiven, güvenlik görevlilerince durduruldu.



Duvardaki beton kalıbın bir kısmı vatandaşlarca kırılarak, Ateş'in kolu sıkıştığı yerden çıkarıldı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ateş, 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.