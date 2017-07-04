Uşak'ın Eşme ilçesinde bir caminin kubbesindeki yuvadan düşerek yaralanan yavru leylek, tedavi altına alındı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir caminin kubbesindeki yuvadan düşerek yaralanan yavru leylek, tedavi altına alındı.

Şehit Ali Bey Mahallesi'ndeki Hacı Yahya Kalak Camisi'nin avlusunda bitkin haldeki yavru leyleği gören Şennur Duman, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğüne bildirdi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı leyleği alarak tedavisi için Eşme Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerlerine teslim etti.

Veteriner hekim Barış Çoşkun, göğüs ve kanatlarında yara tespit edilen yavru leyleğin bir başka hayvanın saldırısına maruz kaldığını belirterek şöyle devam etti:



"Genelde elektrik direkleri ve cami kubbeleri üzerinde yuva yapan leylekler zaman zaman ayaklarına yapışan cisimlerden dolayı rahat uçamadıkları için düşüp yaralanıyorlar. Vatandaşlar tarafından yaralı bulunan bu leylek büyük ihtimalle yuvasından düştükten sonra bir köpek tarafından saldırıya uğramış. Biz ilk tedavilerini yaptık. Bir süre bir veteriner gözetiminde özel tedavi görmesi gerekiyor. Tedavisi bittikten ve güçlendikten sonra uçabilecek." dedi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü görevlisi Ali İhsan Kurt, yavru leyleğin tedavisine Uşak Belediyesi Akse Çamlığı Hayvanat Bahçesi'nde devam edileceğini, daha sonra doğaya bırakılacağını ifade etti.

Şennur Duman ise bitkin halde bulduğu leyleğin tedavisi için yetkililere haber verdiğine işaret ederek hayvanın kurtulmasına sevindiğini kaydetti.

İlk tedavisi yapılan yavru leylek Uşak Belediyesi Akse Çamlığı Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.