Yüzlerce ıspanak ellerinde kaldı

Ispanak toptancının elinde kaldı, satışlar büyük ölçüde düştü.



Ispanağın içine karışan yabancı ot nedeniyle yaşanan zehirlenme vakaları satışları da etkiledi.



İstanbul Bayrampaşa Halinde yüzlerce ıspanak kasası toptancının elinde kaldı.



Toptancılar, satılmayan ıspanaklar nedeniyle zararının yaklaşık 15 bin lira olduğunu söylüyor.



Haldeki esnaf, ıspanakların satılmadığını çöpe gittiğini belirtti.

ulusal.com.tr