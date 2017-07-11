Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşüp sürüklenen 25 yaşındaki Davut Erdem, yüzme bilmeyen 16 yaşındaki bir çocuk tarafından kurtarılarak hayata bağlandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yüzünü yıkamak isterken kanala düşen ve suda sürüklenen 25 yaşındaki genç, yüzme bilmeyen 16 yaşındaki bir çocuk tarafından kurtarılıp hayata tutundu.



Alınan bilgiye göre, 13 Haziran'da meydana gelen olayda, sıcaklardan bunalan Davut Erdem (25) yüzünü yıkamak için Gazipaşa Mahallesi yakınlarından geçen ve çok derin olmamasına rağmen hızlı akıntıya sahip sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi.



Ayağının kaymasıyla suya düşen Erdem, akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladı. Köprünün altından geçerken bir boruya tutunan Erdem, bir süre sonra bilincini yitirince yeniden sürüklendi.



Sulama kanalının geçtiği Yunus Emre Mahallesi civarında, babasına ait iş yerinde çalışan 16 yaşındaki Mertcan Ceylan da Erdem'i fark edip yüzme bilmemesine rağmen suya atladı. Ceylan, Erdem'i kanal kenarına getirip etraftakilerin de yardımıyla sudan çıkardı.



Gencin durduğu belirlenen kalbi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ve kaldırıldığı özel hastane personelinin yaptığı müdahalelerle yeniden çalıştırıldı. Bilinci kapalı halde yoğun bakıma alınan genç yaklaşık 20 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.



"Hakkını nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum"



Hastaneden taburcu olduktan sonra kendisini kurtaran Ceylan ile bir araya gelen Erdem, olay yerine gidip yaşadıklarını Ceylan'dan dinledi.

Kendisini kurtaran çocuğa teşekkür eden Erdem, "Hakkını nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Olay günü ilk 3-4 dakikadan sonra bilincimi kaybettim. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanede yoğun bakımdaydım. Beni kurtaran Mertcan'a ne kadar teşekkür etsem az. Biz artık kardeşiz." diye konuştu.



Ceylan da hiç düşünmeden suya atladığını belirterek, "Suyun içinde birinin sürüklendiğini görünce, hemen atladım. Yüzme bilmiyorum ama çevredekilerin de yardımıyla onu çıkardım." dedi.