Yüzü asitle yakılan Berfin Özek ilk kez mahkemeye katıldı

Mahkemeye ilk kez katıldı. Gözyaşlarını tutamadı. Mesajı "Kadına şiddet son bulsun" oldu.

Berfin Özek 19 yaşında. İskenderun ilçesinde yaşıyor. O bir şiddet mağduru... Yüzüne dökülen asitle sağ gözünü kaybetti, yüzünün bir bölümü de yandı. Ona bu şiddeti uygulayan Ozan Ç. şimdi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Berfin Özek'in duruşması İskenderun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya Berfin ile birlikte annesi Zeynep, babası Yaşar ve ağabeyi Barış da katıldı. Bazı kadın platformlarının temsilcileri de onu yalnız bırakmadı.

Sanık Ozan Ç. tutuklu bulunduğu Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya dahil oldu. Sanık avukatı, suç vasfının değişme ihtimaline karşı süre istedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Genç kız mahkeme çıkışında konuştu. Gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı.



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