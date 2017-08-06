Konya'da kullanılmayan bir binada 50 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Cesetin yüzünün bir bölümünün fareler tarafından yenildiği belirlendi.

Merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Mest Sokak'ta kullanılmayan bir binadan kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri saat 04.30 sıralarında binaya girdi.



Mahalle sakinleri sokaklarda yaşayan ve adını Mevlüt olarak bildikleri 50 yaşlarında kişiyi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri yapılan müdahalede bu kişinin öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerde cesetin vücudunda herhangi bir darp veya kesici alet izine rastlanmadı.



Ancak, yüzünün bir bölümünün fareler tarafından yenildiği belirlendi.



Ceset, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası otopsi işlemleri için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.