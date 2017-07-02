Van'da 15 yaşındaki çocuğun parmağından çıkmayan yüzük, AFAD ekiplerince metal makasıyla kesildi

Van'ın Çatak ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun parmağında sıkışan yüzük, AFAD ekiplerince metal makasıyla kesilerek çıkarıldı.



Alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki Mazlum Ayna'nın parmağına taktığı çelik yüzük sıkıştı.



Yakınları tarafından Çatak Devlet Hastanesine götürülen Ayna, buradan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Hastaneye gelen AFAD ekipleri, yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından Ayna'nın parmağındaki çelik yüzüğü keserek çıkardı.