ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü'nde tekniker olarak çalışan 29 yaşındaki Mustafa Yiğit'in, kullandığı zayıflama ilacından öldüğü öne sürüldü

Mustafa Yiğit, 14 Ağustos'ta internet üzerinden zayıflama hapı siparişi verdi. Ertesi gün ailesinden habersiz ilacı kullanmaya başlayan Yiğit, çalıştığı rektörlük binasında rahatsızlandı. Arkadaşlarına kalbinin sıkıştığını söyleyen Yiğit, aynı yerleşkede bulunan Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar tarafından gözetim altına alınan Mustafa Yiğit, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Hastane, Mustafa Yiğit'in ölümünü şüpheli bulunca, cenaze Adli Tıp Kurumu'na otopsiye gönderildi. Araştırma yapan ailesi, Mustafa'nın odasındaki çekmecede 14 Ağustos'ta internetten sipariş edilen ilacı ve faturasını buldu. Yakın arkadaşları da ifadesinde Mustafa Yiğit'in ilacı sabah ve akşam kullandığını söyledi. İlacı araştırmak için internette başvuran aile, yazılan yorumları görünce şoke oldu. Bir çok kullanıcı tarafından, kesinlikle kullanılmaması gerektiği konusunda uyarı yazıları bulunan ilacın içeriğinde tarımsal alanda kullanılan kimyasallar olduğu, insan vücuduna zarar verdiği ileri sürüldü.







AŞIRI KİLOSU YOKTU



Ölümünün ardından defnedilen Yiğit'in ailesi, çocuklarının 1,80 boyunda 95 kilo olduğunu söyledi. Aile adına açıklama yapan estetiysen Nuran Şahin, bu ilaçların yasaklanması gerektiğini söyledi. Başkasının da zarar görmemesi için uyarıda bulunan Şahin, "Olay günü Mustafa'nın kalbi sıkışmış. Arkadaşları hemen hastaneye kaldırmış. Sadece 1 gün kullandığı ilaç onu öldürdü. Araştırmalarımız sonucunda ilaç hakkında yazılanları görünce şoke olduk. Gençleri ve diyet yapmak isteyenleri uyarıyorum, bu ilaçları kullanmayın" dedi.



Otopsisi yapılan Mustafa Yiğit'in kesin ölüm sebebinin gelecek olan raporda ortaya çıkacağı belirtildi. Aile, ilacı satanların cezalandırması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuracaklarını açıkladı.