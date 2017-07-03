İlçede, 94 bin metrekarelik Millet Bahçesi, İstanbul'un en büyük buz pisti, 2 bin 200 araçlık otopark ve 17 bin seyirci kapasiteli spor kompleksi yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Zeytinburnu Belediyesinin iş birliği ile üç büyük yatırım projesini hayata geçiriyor.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamada, Zeytinburnu'na 94 bin metrekarelik Millet Bahçesi, İstanbul'un en büyük buz pisti, 2 bin 200 araçlık otopark ve 17 bin seyirci kapasiteli spor kompleksi yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, İstanbul'un en geniş yeşil alanlarından birinin oluşturulmasının hedeflendiği, içinde spor sahaları ve koşu parkurunun da bulunacağı Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliği ile İstanbul'un en büyük buz pisti, İBB ortaklığıyla da 2 bin 200 araçlık otopark ve 17 bin kişilik stadyuma sahip spor kompleksinin hayata geçirileceği belirtildi.

Millet Bahçesi'nde yer alacak 4D Sinevizyon Merkezi'nde vatandaşlara her ay farklı konular hakkında belgesel filmler izletileceği ve açılış ayında 27 Mayıs darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar yaşanan tüm darbeleri gözler önüne serileceği aktarıldı.



Modern spor kompleksi

Zeytinburnu'ndaki eski stat yerine 2 bin 200 araçlık otopark ve spor kompleksi inşa edileceği de açıklandı.

Yeni yapılacak stadın üst kısmına da Türkiye'nin en modern spor komplekslerinden birinin inşa edileceği duyuruldu. Spor kompleksinde 17 bin seyirci kapasiteli stat, 2 adet yüzme havuzu, 2 adet fitness salonu, squash salonu, Uzak Doğu sporlarının yapılacağı kapalı spor salonları, soyunma odaları, hamamlar, mescit, kafeterya, ticari üniteler, kulüp ofisleri, protokol tribünü ve localar yer alacağı da kaydedildi.

Stadın yanındaki 7 bin metrekare üzerindeki alanda ise 2 bin seyirci kapasiteli spor salonu yapılacağı duyuruldu.





İstanbul'un en büyük buz pisti olacak

Veliefendi Mahallesi'ne 37 bin metrekarelik İstanbul’un en büyük buz pistinin kazandırmanın amaçlandığı ve bu pistin 2018 yılının bahar aylarında yapılacak olan Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Yeni buz pistinin her yıl 2 bin genci buz sporlarına hazırlayacağının altı çizilirken, pistin aynı zamanda adını Avrupa ve Türkiye'de buz hokeyi şampiyonluğuna yazdıran Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı'na da ev sahipliği yapacağı bildirildi.